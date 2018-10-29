Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Постпред Грузии выступил на открытых дебатах Совбеза ООН


29.10.2018   14:09
25 октября 2018 года постоянный представитель Грузии при ООН господин Каха Имнадзе выступил с речью на ежегодных открытых дебатах Совета безопасности ООН, под названием "Содействие внедрению повестки дня женщин, мира, и безопасности, и сохранение мира путем политического и экономического усиления женщин".

Господин Каха Имнадзе приветствовал усилия Генерального секретаря и Совета безопасности, направленные на увеличение участия женщин в сферах, которые влияют на международный мир и безопасность.

В своем заявлении постпред Грузии говорил о получении правительством Грузии третьего национального плана действия (NAP), преследующего целью имплементацию резолюции Совета безопасности 1325 (2000), разработанного на основании консультаций и рекомендаций с гражданским обществом, и включающего период с 2018 до 2020 года. Помимо повестки дня женщин, мира и безопасности, план также направлен на защиту прав женщин, пострадавших от конфликта, обеспечение их физической, социальной, экономической, и политической безопасности, искоренение дискриминации в отношении женщин, путем включения женщин в процесс принятия решения.

Господин Каха Имнадзе отметил, что, несмотря на это усилие, текущая оккупация Российской Федерацией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, препятствует миротворческому процессу, и создает тяжелые условия наиболее уязвимой части общества. Права женщин, проживающих на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, систематически нарушаются, в том числе ограничивается свобода их передвижения, офицеры российских ФСБ задерживают, и угрожают их физической безопасности. Майя Отинашвили, мать троих детей, является последней жертвой российской оккупации, которую похитили из села Хурвалети российские оккупационные силы, когда она занималась сельскохозяйственной работой на своей земле. С ней физически расправились, и с завязанными глазами отвезли на нелегальную российскую военную базу, где ей предъявили обвинение в т.н. "содействии в незаконном пересечении границы". В результате десятидневных усилий правительства Грузии и международных организаций удалось освободить, и вернуть Майю Отинашвили в семью.

Посол Грузии подчеркнул, что пример Отинашвили является не отдельным делом, а каждодневной реальностью этих людей, проживающих вблизи от оккупационной линии. Он отметил также, что в целом, в 2015-2018 годы офицеры российской ФСБ незаконно задержали 160 женщин.

В конце выступления Каха Имнадзе призвал Совет безопасности ООН, еще больше заострить внимание на защиту прав женщин, проживающих как в оккупированных регионах Грузии, так и в конфликтных местах по всему миру.



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки
Искаженная реальность от Иванишвили – Грузия не является региональным лидером по росту экономики
Финансовый сектор в ожидании новых регуляций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
По результатам подсчета голосов почти со 100% участков, Саломе Зурабишвили получила 38,63%, а Григол Вашадзе – 37,74%
Второй тур президентских выборов состоится через две недели после объявления окончательных результатов голосования
После подсчета 99 процентов избирательных участков Саломе Зурабишвили получила 38,66 процента голосов, а Григол Вашадзе - 37,7 процента
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна