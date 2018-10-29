Постпред Грузии выступил на открытых дебатах Совбеза ООН

29.10.2018 14:09 25 октября 2018 года постоянный представитель Грузии при ООН господин Каха Имнадзе выступил с речью на ежегодных открытых дебатах Совета безопасности ООН, под названием "Содействие внедрению повестки дня женщин, мира, и безопасности, и сохранение мира путем политического и экономического усиления женщин".



Господин Каха Имнадзе приветствовал усилия Генерального секретаря и Совета безопасности, направленные на увеличение участия женщин в сферах, которые влияют на международный мир и безопасность.



В своем заявлении постпред Грузии говорил о получении правительством Грузии третьего национального плана действия (NAP), преследующего целью имплементацию резолюции Совета безопасности 1325 (2000), разработанного на основании консультаций и рекомендаций с гражданским обществом, и включающего период с 2018 до 2020 года. Помимо повестки дня женщин, мира и безопасности, план также направлен на защиту прав женщин, пострадавших от конфликта, обеспечение их физической, социальной, экономической, и политической безопасности, искоренение дискриминации в отношении женщин, путем включения женщин в процесс принятия решения.



Господин Каха Имнадзе отметил, что, несмотря на это усилие, текущая оккупация Российской Федерацией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, препятствует миротворческому процессу, и создает тяжелые условия наиболее уязвимой части общества. Права женщин, проживающих на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, систематически нарушаются, в том числе ограничивается свобода их передвижения, офицеры российских ФСБ задерживают, и угрожают их физической безопасности. Майя Отинашвили, мать троих детей, является последней жертвой российской оккупации, которую похитили из села Хурвалети российские оккупационные силы, когда она занималась сельскохозяйственной работой на своей земле. С ней физически расправились, и с завязанными глазами отвезли на нелегальную российскую военную базу, где ей предъявили обвинение в т.н. "содействии в незаконном пересечении границы". В результате десятидневных усилий правительства Грузии и международных организаций удалось освободить, и вернуть Майю Отинашвили в семью.



Посол Грузии подчеркнул, что пример Отинашвили является не отдельным делом, а каждодневной реальностью этих людей, проживающих вблизи от оккупационной линии. Он отметил также, что в целом, в 2015-2018 годы офицеры российской ФСБ незаконно задержали 160 женщин.



В конце выступления Каха Имнадзе призвал Совет безопасности ООН, еще больше заострить внимание на защиту прав женщин, проживающих как в оккупированных регионах Грузии, так и в конфликтных местах по всему миру.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

