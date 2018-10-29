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Справедливые выборы: Результаты параллельного подсчета голосов


29.10.2018   14:25
Наблюдательная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовала результаты параллельного подсчета голосов (PVT) по президентским выборам, прошедшим в Грузии 28 октября.

Процесс подсчета голосов проходил в соответствии с процедурами

Наблюдательная организация заявила, что процесс подсчета голосов, в основном, проходил в соответствии с соблюдением процедур, но был зафиксирован ряд нарушений, такие как ненадлежащее составление итогового протокола, ограничение прав наблюдателей, дисбаланс между количеством бюллетеней и подписей, нарушение правил опечатывания документов, неправильное аннулирование бюллетеней. К этому времени ISFED подала 73 жалобы в УИК и 82 в ОИК.

Результаты наблюдения PVT

По данным ISFED, явка избирателей на президентских выборах составила 46,6% (ЦИК — 46,74%). Согласно данным параллельного подсчета голосов, результаты ведущих кандидатов распределились следующим образом:

Саломе Зурабишвили — 37,6% (мин. 36,7%, макс. 38,5%). Показатель ЦИК к этому времени составляет 38,66% (с учетом результатов из 99,5% избирательных участков);

Григол Вашадзе — 38,5% (мин. 37,5%, макс. 39,5%). Показатель ЦИК на данный момент — 37,7%;

Давид Бакрадзе — 11% (мин. 10,5%, макс. 11,5%). Показатель ЦИК на данный момент — 10,97%.


По данным PVT, 3,2% от числа поданных голосов были признаны недействительными, что значительно выше, чем данные выборов 2013 года (1,8%).
У организации «Справедливые выборы» работают 800 наблюдателей по всей стране, которые командированы в 73 ОИК и 78 мобильные группы. 15 операторов и 10 юристов анализируют и занимаются урегулированием потенциальных нарушений и инцидентов. Организация «Справедливые выборы» также проводит параллельный подсчет голосов с целью перепроверки результатов ЦИК.

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