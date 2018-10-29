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Анна Долидзе: Избиратели написали «Мечте» двойку


29.10.2018   14:48
«Идите теперь, раскройте книгу математики, посмотрите на цифры, и занимайтесь» - так отозвалась на странице Facebook несудейский член Совета юстиции Анна Долидзе на предварительные результаты президентских выборов.

По словам Анны Долидзе, избиратель вчера написал "Грузинской мечте" двойку, и пустил на осеннюю пересдачу экзамена.

"Вчера избиратель написал "Грузинской мечте" двойку, и пустил на осеннюю пересдачу экзамена за боль Саралидзе, мораль Вано Зардиашвили, исчезновение Афгана Мухтарлы из Тбилиси, обвинение нас за войну 2008 года, за правосудие Мурусидзе, обеднение населения, и обогащение банков, рабский труд за 400 лари, безответственную прокуратуру, недостойную старость, популяризацию конопли вместо образования, сарказм Теи Цулукиани, дворец Сесиашвили, назначение министрами своих банкиров, безработицу, процветающий непотизм, заносчивость Кобахидзе.

Идите теперь, раскройте книгу математики, посмотрите на цифры, и занимайтесь"- пишет Анна Долидзе на своей странице социальной сети.



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