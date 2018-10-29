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В ЦИК Грузии подано до 500 жалоб
29.10.2018 15:04
Центральная избирательная комиссия подведет итоги президентских выборов не позднее 17 ноября, а окружные комиссии должны утвердить окончательные результаты голосования не позднее 8 ноября, сообщила пресс-секретарь ЦИК Анна Микеладзе.
По её информации, на данный момент на веб-сайте ЦИК для любого заинтересованного лица доступны почти 100 процентов итоговых протоколов участковых комиссий.
Что касается жалоб, то по словам Микеладзе, на данный момент в окружные избирательные комиссии поступило около 500 жалоб.
«Большинство жалоб касаются только процедурных недочётов, и основным требованием является привлечение членов комиссий к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, в ряде жалоб присутствуют иные требования, на что последует соответствующее реагирование», — заверила Микеладзе.
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