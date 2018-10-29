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Вашадзе: Никакого предварительного торжества, впереди второй тур выборов
29.10.2018 15:06
«Никакого предварительного торжества, впереди второй тур выборов, который мы обязательно выиграем и в Грузии начнется смена власти», — заявил кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе.
Вашадзе поблагодарил сторонников, членов команды и граждан Грузии.
«Никакого предварительного торжества, впереди второй тур выборов, который мы обязательно выиграем и в Грузии начнется смена власти. Это уже неизбежно. На выборах чести граждане выразили твердую позицию. Большое спасибо сторонникам, членам команды и гражданам Грузии, которые пришли на выборы. Хочу поблагодарить «Европейскую Грузию», Давида Бакрадзе, который сделал политический жест высшего стандарта и спасибо «Республиканской партии», с которой я встретился поздно ночью. Не сомневайтесь, что остальные политические партии вскоре объединятся и это будет все, минус один», — заявил Григол Вашадзе.
Давид Бакрадзе заявил, что несмотря на фундаментальные различия с «Национальным движением», в случае второго тура будет поддерживать Григола Вашадзе.
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