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В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
29.10.2018 15:12
В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.
Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече во дворце Долмабахча Мевлют Чавушогоу, Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани обменялись мнениями о развитии двустороннего и трехстороннего сотрудничества, реализуемых между тремя странами важных энергопроектах и региональных конфликтах.
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обратил внимание на важность трехсторонней встречи для укрепления в регионе сотрудничества, мира и безопасности. Он сказал, что сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией служит миру, стабильности и благополучию в регионе и подчеркнул, что политика добрососедства является целью Азербайджана.
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