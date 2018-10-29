ОБСЕ: Призываем всех участников избирательного процесса, включая СМИ, соблюдать профессиональную этику на высшем уровне

29.10.2018 16:18 В Грузии много сделано для улучшения избирательного процесса. Хочу отметить заслугу грузинского народа на пользу демократии, — сказала сегодня на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.



«В состав миссии наблюдателей ПА ОБСЕ входят более 50-ти парламентариев из более чем 20-ти стран. Мы наблюдали за выборами в масштабах всей Грузии. Как парламентарии, мы признаем важность выборов, демократического контроля, потому что мы избраны и наш долг представлять тех, кто избрал нас, а также обращаем внимание на демократические аспекты выборов. Мы разделяем заявление, которое уже было сделано. Хочу сказать, что я уже в третий раз на выборах. Впервые в качестве наблюдателя я приехала на выборы в 2008 году. Вижу, что многое сделано для улучшения избирательного процесса. Хочу подчеркнуть заслугу грузинского народа на пользу демократии», — сказала Маргарета Седерфельт.



По её словам, регистрация кандидатов была прозрачной и всеобъемлющей. Также были соблюдены общие права и свободы. В связи со СМИ она подчеркнула проблему качественной информации.



«Кандидаты имели возможность свободно участвовать в выборах, и имели свободный доступ к наблюдателям и членам избирательной комиссии. СМИ поляризованы и политизированы. Получение качественной информации по-прежнему является проблемой. Наблюдалась поверхностность и предвзятость, которые в ходе избирательной кампании проявили некоторые игроки, что отрицательно сказывается на диалоге между гражданским обществом и властью. Это особенно печально, потому что активное гражданское общество Грузии способствовало прозрачности избирательного процесса», — отметила глава наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.



По её словам, избирательная кампания частично содержала негативные обвинения.



«Я хочу призвать всех участников избирательного процесса, в том числе СМИ, гражданское общество, соблюдать профессиональную этику на высшем уровне, особенно во время второго тура», — сказала Маргарета Седерфельт.



Она отметила грузинское гостеприимство и поблагодарила за теплый приём.



«Хочу поблагодарить грузинский народ и руководство Грузии за доброжелательность и сотрудничество. Мы надеемся, что приедем в Грузию на второй тур», — резюмировала глава наблюдательной миссии ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.







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