ПАСЕ: Во время предвыборной кампании в Грузии было потрачено много денег, что для бедной страны немного удивительно

29.10.2018 16:19 Голосование на выборах было хорошо организовано, избиратели могли фиксировать свой выбор беспрепятственно, - об этом заявил руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко.



«Грузия является членом Совета Европы и находится под мониторингом его Парламентской ассамблеи. Голосование было хорошо организовано, избиратели могли фиксировать свой выбор беспрепятственно. Отмечено весьма большое количество технических кандидатов, которые пользовались эфиром, что подрывает процесс», - заявил Андрей Хунко.



Он же подчеркнул, что во время предвыборной кампании в стране было потрачено много денег, что для бедной страны немного удивительно.



Вчера в Грузии прошли президентские выборы.









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