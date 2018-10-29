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ПАСЕ: Во время предвыборной кампании в Грузии было потрачено много денег, что для бедной страны немного удивительно
29.10.2018 16:19
Голосование на выборах было хорошо организовано, избиратели могли фиксировать свой выбор беспрепятственно, - об этом заявил руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко.
«Грузия является членом Совета Европы и находится под мониторингом его Парламентской ассамблеи. Голосование было хорошо организовано, избиратели могли фиксировать свой выбор беспрепятственно. Отмечено весьма большое количество технических кандидатов, которые пользовались эфиром, что подрывает процесс», - заявил Андрей Хунко.
Он же подчеркнул, что во время предвыборной кампании в стране было потрачено много денег, что для бедной страны немного удивительно.
Вчера в Грузии прошли президентские выборы.
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