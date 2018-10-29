Давид Усупашвили не поддержит ни одного кандидата во втором туре выборов

29.10.2018 16:27 Давид Усупашвили не поддержит ни одного кандидата во втором туре выборов президента. Об этом лидер «Движения строительства» и один из кандидатов в президенты Давид Усупашвили заявил на пресс-конференции сегодня.



Он также поблагодарил граждан, которые голосовали за Давида Усупашвили на вчерашних выборах.



«Я хотел бы выразить благодарность 36 007 соотечественникам, которые вчера отдали за меня голос. Этим они проголосовали за свой выбор, свой взгляд. Мы будем горды, так как мы сделали правильный выбор. Мы предпочитаем быть такими 2,5 процентами, чем теми 38 или 37 процентов», — заявил Усупашвили.



Что касается второго тура выборов, по словам Усупашвили, он не собирается поддерживать какого-либо кандидата.



«К сожалению, ни Вашадзе-Саакашвили, ни Зурабишвили-Иванишвили-Парцхаладзе не дают нам возможность, чтобы я выразил какому-либо из них политическую поддержку во втором туре. Неправда, будто я поддержал Вашадзе. Моей поддержки не будет ни у кого, так как ни в одном я не вижу потенциала объединения страны и команду в их командах, которой я бы доверил будущее Грузии», — заявил Усупашвили.







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