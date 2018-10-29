На встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии принята Стамбульская декларация

29.10.2018 16:50 В завершение проходящей в Стамбуле трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани принята Стамбульская декларация.



Как сообщает турецкое бюро Report, по итогам переговоров во дворце Долмабахче главы МИД провели пресс-конференцию.



М.Чавушоглу коснулся решения нагорно-карабахского конфликта. Он сказал, что Турция считает необходимым обеспечение территориальной целостности Азербайджана и Грузии, и этот вопрос всегда находился в повестке официальной Анкары.



Э.Мамедъяров выразил Турции благодарность за усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поддержку территориальной целостности Азербайджана.



На пресс-конференции министров коснулись проводимых тремя странами энергетических проектов и подчеркнули важность расширения трехстороннего сотрудничества.







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