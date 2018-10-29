Международные наблюдатели заявили об использовании административного ресурса в избирательной кампании в Грузии

29.10.2018 17:08 Наблюдатели от ряда международных организаций отметили участие представителей госструктур, использование административного ресурса в ходе избирательной кампании по выборам президента Грузии, заявил на брифинге в Тбилиси в понедельник глава миссии наблюдателей ПАСЕ Андрей Гунько.



"В нашем отчете отмечается, что был использован административный ресурс, в предвыборной кампании участвовали представители государственного сектора, было неравное финансирование предвыборных кампаний кандидатов в президенты", - сказал А.Гунько, представляя совместный предварительный доклад на брифинге руководителей наблюдательских миссий ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, БДИПЧ ОБСЕ.



Кроме того, международные наблюдатели в ходе избирательной кампании отметили словесные нападки на представители грузинских неправительственных организаций, отметили участники брифинга.



В остальном представители наблюдателей от международных организаций отметили хорошую организацию выборов президента в Грузии.



По итогам подсчета 99,97% голосов избирателей (3704 избирательных участка из 3705), независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов избирателей, кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74%, сообщает ЦИК Грузии.



Ожидается, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.







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