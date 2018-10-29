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Очередная встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции состоится в Грузии
29.10.2018 17:09
Очередная встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции Давида Залкалиана, Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу в трехстороннем формате состоится в Грузии, сообщает МИД Азербайджана.
Такое решение принято по итогам трехсторонней встречи министров в понедельник в Стамбуле.
Соответствующий пункт о проведении следующей встречи глав МИД в Грузии указан и в декларации, принятой в Стамбуле.
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