Давид Бакрадзе выступил с инициативой к оппозиционным партиям о создании Координационного штаба для второго тура

29.10.2018 17:41 Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе предложил оппозиционным партиям создать Координационный штаб для мобилизации голосов избирателей во втором туре президентских выборов.



«Вчера мы сделали заявление о том, что, несмотря на различия между нами, мы поддержим Григола Вашадзе и призываем своих сторонников к аналогичной поддержке. Сегодня я выступаю с конкретной инициативой — создать Координационный штаб оппозиционных партий, чтобы лучше подготовиться ко второму туру и победить на выборах», — заявил Бакрадзе.



Бакрадзе призвал других кандидатов в президенты и партии прозападного толка присоединиться к Координационному штабу.



«Насколько известно, «Республиканская партия» уже выразила пожелание участвовать координированной работе во втором туре. Хочу призвать и другие партии к работе в Координационном штабе», — сказал Бакрадзе.







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