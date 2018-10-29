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Давид Бакрадзе выступил с инициативой к оппозиционным партиям о создании Координационного штаба для второго тура


29.10.2018   17:41
Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе предложил оппозиционным партиям создать Координационный штаб для мобилизации голосов избирателей во втором туре президентских выборов.

«Вчера мы сделали заявление о том, что, несмотря на различия между нами, мы поддержим Григола Вашадзе и призываем своих сторонников к аналогичной поддержке. Сегодня я выступаю с конкретной инициативой — создать Координационный штаб оппозиционных партий, чтобы лучше подготовиться ко второму туру и победить на выборах», — заявил Бакрадзе.

Бакрадзе призвал других кандидатов в президенты и партии прозападного толка присоединиться к Координационному штабу.

«Насколько известно, «Республиканская партия» уже выразила пожелание участвовать координированной работе во втором туре. Хочу призвать и другие партии к работе в Координационном штабе», — сказал Бакрадзе.


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