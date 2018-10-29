Раса Юкневичене: Мы заметили негативный процесс, которого ранее не было видно

29.10.2018 17:43

Грузия была и по-прежнему остается лидером в евроатлантической интеграции, положительным примером мирного демократического преобразования, — об этом заявила глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене, оценивая наблюдение за выборами в Грузии.



По ее информации, наблюдатели Парламентской ассамблеи НАТО следят за выборами по приглашению грузинских властей в пятый раз.



«Членство в НАТО является стратегической задачей в Грузии, и Грузия этим признает защиту демократических ценностей, представляющих собой основу нашего альянса.



Грузия была и по-прежнему остается лидером в евроатлантической интеграции, положительным примером мирного демократического преобразования. Мы, друзья Грузии, поддерживаем и содействуем этому процессу.



В течение многих лет мы выражали озабоченность по тем опасностям, которые возникают из-за избыточной поляризации, отсутствия компромисса и культуры диалога. Мы подчеркнули, что без сильных механизмов защиты концентрация власти и ресурсов может быть представлять риск для демократии. К сожалению, эти выборы показывают нам, что упомянутые проблемы не были решены должным образом.



Наш отчет отмечает несколько серьезных примеров, в том числе ненадлежащее использование административных ресурсов, проведение кампаний государственными чиновниками и несбалансированное финансирование, использование ложных наблюдателей и так называемых технических кандидатов, это тоже искажение демократии», — заявила Раса Юкневичене.



Вместе с тем, по ее словам, во время предвыборной кампании они заметили негативный процесс, в частности, как говорит литовский депутат, словесные нападения на НПО.



«Кроме того, мы заметили негативный процесс, которого ранее не было видно. В частности, вербальные, словесные нападки на НПО. Все эти проблемы в совокупности представляют большой контраст по сравнению с президентскими выборами 2013 года. Несмотря на это, вчера многие граждане решили использовать свое право и выбрать главу государства. С разочарованием отмечу, что граждане Грузии с оккупированных территорий, Абхазии и т.н. Южной Осетии не могли участвовать в выборах.



Многие наблюдатели внесли свой вклад в прозрачный демократический процесс. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать их всех», — заявила Раса Юкневичене.



Руководитель наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи НАТО говорила и о втором туре. Юкневичене призывает власти Грузии немедленно решить проблемы, которые отражены в их докладе.



«Грузия впервые проведет второй тур президентских выборов. Надеемся, что проблемы, которые могут быть решены, будут решены. Я призываю грузинские власти немедленно решить проблемы, которые отражены в нашем докладе.



Конечно, мы продолжим поддерживать их и содействовать в этих усилиях и продолжим вести конструктивный диалог. Будем способствовать большинству и оппозиции, без чего ни одна реформа не будет устойчивой. Если Грузия решит это, грузия может остаться положительным примером реформаторского курса и лидеров в европейской и евроатлантической интеграции», — заявила Раса Юкневичене.







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