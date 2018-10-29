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Международные наблюдатели выражают сожаление, что граждане Грузии проживающие на оккупированных территориях не смогли принять участие в выборах


29.10.2018   17:47
Находящиеся в Грузии в связи с выборами международные наблюдатели, во время представления предварительного доклада по выборам, говорили об оккупированных территориях.

Международные наблюдатели выражают сожаление, что граждане Грузии проживающие на оккупированных территориях не смогли принять участие в выборах.

«С сожалением заявляем, что граждане Грузии с оккупированных территорий, Абхазии и т.н. Южной Осетии не смогли принять участие в выборах», — заявила руководитель делегации Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнавичене.

«Крайне удручена решением России и де-факто властей оккупированных территорий Грузии, Абхазии и т.н. Южной Осетии, закрыть т.н административную границу. Они не дали возможности многим гражданам Грузии, выразить свою волю», — заявила руководитель делегации Парламентской Ассамблеи Европарламента Лайма Андриакине.

В гостинице «Редиссон» международные наблюдатели ОБСЕ, офиса демократических институтов и по правам человека (ODIHR), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (OSCE PACE), ПА Совета Европы (PACE), ПА НАТО (NATO PA) и Европарламента (EP) представили предварительный отчет о проведении выборов.


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