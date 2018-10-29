Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация ПА НАТО отметила несколько серьезных проблем на выборах в Грузии


29.10.2018   17:57
Наш отчет отмечает несколько серьезных проблем, в том числе использование административного ресурса, проведение кампании государственными чиновниками и несбалансированное финансирование, а также использование т.н. технических кандидатов является искажение демократии, - заявила руководитель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.

По ее же словам, в общей сложности Грузия является примерной страной в плане реформ и лидером евроатлантической интеграции.

"Наш отчет отмечает несколько серьезных проблем, в том числе использование административного ресурса, проведение кампании государственными чиновниками и несбалансированное финансирование, а также использование т.н. технических кандидатов является искажение демократии. Кроме того, мы приметили новый процесс, происходили вербальные, словесные нападки на НПО. Это все представляет собой большой контраст после президентских выборов 2013 года", - заявила Раса Юкнявичене.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки
Искаженная реальность от Иванишвили – Грузия не является региональным лидером по росту экономики
Финансовый сектор в ожидании новых регуляций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
По результатам подсчета голосов почти со 100% участков, Саломе Зурабишвили получила 38,63%, а Григол Вашадзе – 37,74%
Второй тур президентских выборов состоится через две недели после объявления окончательных результатов голосования
После подсчета 99 процентов избирательных участков Саломе Зурабишвили получила 38,66 процента голосов, а Григол Вашадзе - 37,7 процента
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна