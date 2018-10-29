Делегация ПА НАТО отметила несколько серьезных проблем на выборах в Грузии

29.10.2018 17:57 Наш отчет отмечает несколько серьезных проблем, в том числе использование административного ресурса, проведение кампании государственными чиновниками и несбалансированное финансирование, а также использование т.н. технических кандидатов является искажение демократии, - заявила руководитель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.



По ее же словам, в общей сложности Грузия является примерной страной в плане реформ и лидером евроатлантической интеграции.



"Наш отчет отмечает несколько серьезных проблем, в том числе использование административного ресурса, проведение кампании государственными чиновниками и несбалансированное финансирование, а также использование т.н. технических кандидатов является искажение демократии. Кроме того, мы приметили новый процесс, происходили вербальные, словесные нападки на НПО. Это все представляет собой большой контраст после президентских выборов 2013 года", - заявила Раса Юкнявичене.







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