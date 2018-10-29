Бакрадзе: Избирателю неприемлем главнокомандующий, который обвиняет собственную страну в развязывании войны

29.10.2018 18:14 Стало очевидно, что избирателю неприемлем главнокомандующий, который обвиняет собственную страну в развязывании войны, - об этом заявил кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе



По его же словам, грузинский избиратель гораздо разумнее и патриотичнее смотрит на события, чем это предполагала власть.



«Стало очевидным, что Саломе Зурабишвили является неприемлемым для нашего избирателя кандидатом. Стало очевидным, что грузинский избиратель гораздо разумнее и патриотичнее смотрит на события, чем это предполагала власть. Стало очевидно, что избирателю неприемлем неприемлем главнокомандующий, который обвиняет собственную страну в развязывании войны», - заявил Бакрадзе.



Напомним, что согласно подсчетам голосов почти со 100% участков, Саломе Зурабишвили получила 38,63% голосов избирателей, а Григол Вашадзе – 37,74%.







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