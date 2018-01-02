Грузия отправит на «Евровидение 2018» этно-джаз группу «Ириао»

02.01.2018 12:13 Грузию на международном конкурсе песни «Евровидение 2018» представит группа «Ириао», сообщает Общественный вещатель страны. Группа исполняет уникальную смесь джаза и грузинской этномузыки.



Основатель группы и ее музыкальный руководитель Давид Малазония считается одним из первых грузинских композиторов, объединившим эти два жанра. Тридцать лет Малазония создавал музыку для театра, тепепроектов, отдельных музыкантов и коллективов в Грузии и в Германии.



Ансамбль «Ириао» был создан в Тбилиси в 2013 году по его инициативе. В него вошли сам Давид Малазония, а также Давид Кавтарадзе, Шалва Гелехва, Леван Абшилава, Георгий Абашидзе, Бидзина Мургулия и Михаил Джавахишвили.



63-й конкурс песни «Евровидение-2018» впервые пройдет в столице Португалии городе Лиссабоне.



Право на проведение конкурса Лиссабон получил после победы Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе 2017 года, проходившем в Киеве. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.



Организаторы «Евровидения-2018» в Португалии уже огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны. Это Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.



Логотип конкурса напоминает морскую раковину, официальный девиз — «Все на борт!». Таким образом Португалия подчеркивает свое местоположение — страна связывает Атлантический океан с остальной Европой.



"Новости-Грузия"











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