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Вступил в силу обязательный техосмотр для грузовых автомашин


02.01.2018   16:03
С 1 января 2018 года обязательное техинспектирование пройдут пассажирские (более 8 мест) и грузовые (более 3,5 т.) автомобили, на следующем этапе – автотранспортные средства, принадлежащие государственным ведомствам и юридическим лицам, а также автомобили с большим объемом двигателя (3.0 и более) и т.д. До конца 2019 года инспектирование пройдет весь зарегистрированный в Грузии автопарк.

График будет составлен в соответствии с датой (месяцем и числом) регистрации автомобиля, что, в первую очередь, даст владельцам автотранспорта достаточный срок для подготовки к техосмотру и предотвращения риска образования очередей.

Вместе с тем, с 3 января 2018 года по инициативе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, будет задействована горячая линия – 1484, которая будет обслуживать интересующихся процессом и условиями поэтапного задействования периодического технического инспектирования автотранспорта. Информацию об этом распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.






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