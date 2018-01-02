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Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии Marca


02.01.2018   16:25
Авторитетное испанское издание Marca представило свой рейтинг топ-100 игроков мира минувшего года.

По версии Marca лучшим футболистом планеты в 2017-м является нападающий "Барселоны" Лионель Месси; вторым стал форвард "Реала", обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт пиренейского издания.

Топ-10 игроков 2017 года:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Криштиану Роналду ("Реал")

3. Иско ("Реал")

4. Гарри Кэйн ("Тоттенхэм")

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")

7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

8. Неймар ("Пари Сен Жермен")

9. Серхио Рамос ("Реал")

10. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити").







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