Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии Marca

02.01.2018 16:25 Авторитетное испанское издание Marca представило свой рейтинг топ-100 игроков мира минувшего года.



По версии Marca лучшим футболистом планеты в 2017-м является нападающий "Барселоны" Лионель Месси; вторым стал форвард "Реала", обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт пиренейского издания.



Топ-10 игроков 2017 года:



1. Лионель Месси ("Барселона")



2. Криштиану Роналду ("Реал")



3. Иско ("Реал")



4. Гарри Кэйн ("Тоттенхэм")



5. Лука Модрич ("Реал")



6. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")



7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")



8. Неймар ("Пари Сен Жермен")



9. Серхио Рамос ("Реал")



10. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити").

















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