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Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии Marca
02.01.2018 16:25
Авторитетное испанское издание Marca представило свой рейтинг топ-100 игроков мира минувшего года.
По версии Marca лучшим футболистом планеты в 2017-м является нападающий "Барселоны" Лионель Месси; вторым стал форвард "Реала", обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт пиренейского издания.
Топ-10 игроков 2017 года:
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Криштиану Роналду ("Реал")
3. Иско ("Реал")
4. Гарри Кэйн ("Тоттенхэм")
5. Лука Модрич ("Реал")
6. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")
7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
8. Неймар ("Пари Сен Жермен")
9. Серхио Рамос ("Реал")
10. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити").
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