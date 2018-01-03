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У посольства Ирана в Грузии состоялась акция протеста


03.01.2018   11:42
Акция протеста с требованием отставки президента Ирана Хасан Роухани состоялась сегодня в Тбилиси у здания посольства Ирана в Грузии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».

В акции приняли участие проживающие в Грузии иранцы. Они уже второй день приходят к посольству с плакатами и требуют отставки президента, смены власти и проведения реформ в Иране. Участники митинга таким образом присоединились к волне акцией протеста в крупных городах Ирана: Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште.

Акции протеста проходят в Иране с 28 декабря. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством внешних сил.

Участники акции в Тбилиси заявляют, что многим иранцам пришлось оставить родину из-за того, что они приняли христианство. Они также недовольны уровнем свободы в собственной стране и указывают на нарушение прав женщин и детей.

«Правительство Ирана диктаторское. Они не думают о народе, все делают только для себя. А мы хотим жить свободно, как в нормальной стране», — сказал один из участников акции в Тбилиси Мухаммед Руса.

«Я – христианин. Здесь, в Грузии, я могу ходить в церковь, жить, как обычный человек. Там я не могу жить так, меня все время сажали за это в тюрьму, вызывали в полицию, спрашивали, почему я стал христианином», -заявил один из участников акции Али Руста.

По последним данным, общее число погибших за время протестов в Иране увеличилось до 20 человек. Только минувшей ночью погибло девять человек. Шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, когда протестующие пытались захватить оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что за три дня протестов только в Тегеране было задержано около 450 человек.






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