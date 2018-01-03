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Раненого в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили осмотрит приглашенных из США врач
03.01.2018 12:56
По заявлению отца раненого Темирлана Мачаликашвили Малхаза Мачаликашвили, приглашенный из-за рубежа врач уже в Грузии.
Как сказал Малхаз Мачаликашвили журналистам, врач прилетел в Грузию из США и осмотрит его сына, предположительно, уже сегодня.
«У нас все еще критическое состояние, однако, может быть он как-нибудь выживет, это воля Господа. Ожидаем врача с 02:00. Как мне известно, врач находился в Америке, откуда полетел в Москву и затем прибыл в Грузию. Наверное, приведет себя в порядок и придет в клинику», - заявил Малхаз Мачаликашвили.
19-летний Темерлан Мачаликашвили был ранен во время спецоперации в Панкиси 26 декабря.
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