Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ансамбль «Картули хмеби» провел концерт в пенитенциарном учреждении


03.01.2018   14:14
В №17 учреждении Министерства исполнения наказания и пробации состоялся концерт ансамбля "Картули хмеби" ("Грузинские голоса").

На мероприятии присутствовали заместитель министра исполнения наказания и пробации Звиад Миханашвили, и руководитель пенитенциарного учреждения Михаил Абашишвили.

Звиад Миханашвили поблагодарил членов ансамбля за посещение учреждения.

"Хочу поздравить с Рождеством и Новым Годом всех находящихся здесь, и всю Грузию, и пожелать, чтобы заключенных было как можно меньше"- заявил заместитель министра исполнения наказания и пробации Звиад Миханашвили.

По завершению концерта членам ансамбля передали в подарок изделия ручной работы, изготовленные заключенными.

Члены ансамбля "Картули хмеби" поблагодарили Министерство исполнения наказания и пробации за организацию мероприятия, и пожелали заключенным вернуться в свои семьи в скорейшем времени.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна