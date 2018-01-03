Ансамбль «Картули хмеби» провел концерт в пенитенциарном учреждении

03.01.2018 14:14 В №17 учреждении Министерства исполнения наказания и пробации состоялся концерт ансамбля "Картули хмеби" ("Грузинские голоса").



На мероприятии присутствовали заместитель министра исполнения наказания и пробации Звиад Миханашвили, и руководитель пенитенциарного учреждения Михаил Абашишвили.



Звиад Миханашвили поблагодарил членов ансамбля за посещение учреждения.



"Хочу поздравить с Рождеством и Новым Годом всех находящихся здесь, и всю Грузию, и пожелать, чтобы заключенных было как можно меньше"- заявил заместитель министра исполнения наказания и пробации Звиад Миханашвили.



По завершению концерта членам ансамбля передали в подарок изделия ручной работы, изготовленные заключенными.



Члены ансамбля "Картули хмеби" поблагодарили Министерство исполнения наказания и пробации за организацию мероприятия, и пожелали заключенным вернуться в свои семьи в скорейшем времени.















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