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Ликвидированные вместе с Чатаевым люди находились в Грузии почти два года - адвокат


03.01.2018   15:36
По информации адвоката семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили, двое лиц, ликвидированных вместе с Ахмедом Чатаевым, до спецоперации около двух лет жили в Грузии.

Мариам Кублашвили заявляет, что у нее уже есть доказательства.

«Есть один из важных моментов, о котором я пока не говорила – ликвидированные вместе с Ахмедом Чатаевым двое людей, предположительно, почти два года находились в Грузии. Они не въезжали в Грузию вместе с Ахмедом Чатаевом. Необходимо отметить, что у них с несколькими людьми был непроизвольный контакт. Мы работали по этому вопросу и сделаем не один протокол допроса и представим очень важное доказательство. Эти доказательства уже у нас», — заявила Мариам Кублашвили.






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