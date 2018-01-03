|
Ликвидированные вместе с Чатаевым люди находились в Грузии почти два года - адвокат
03.01.2018 15:36
По информации адвоката семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили, двое лиц, ликвидированных вместе с Ахмедом Чатаевым, до спецоперации около двух лет жили в Грузии.
Мариам Кублашвили заявляет, что у нее уже есть доказательства.
«Есть один из важных моментов, о котором я пока не говорила – ликвидированные вместе с Ахмедом Чатаевым двое людей, предположительно, почти два года находились в Грузии. Они не въезжали в Грузию вместе с Ахмедом Чатаевом. Необходимо отметить, что у них с несколькими людьми был непроизвольный контакт. Мы работали по этому вопросу и сделаем не один протокол допроса и представим очень важное доказательство. Эти доказательства уже у нас», — заявила Мариам Кублашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна