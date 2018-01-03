Губернатор Кахети встречается с членами Совета старейшин в Панкиси

03.01.2018 18:00 В селе Дуиси Панскисского ущелья губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили встречается с членами Совета старейших и местными жителями в здании Общественного центра.



Главной темой встречи является спецоперация в Панкиси.



Встреча закрыта для СМИ. Предположительно, губернатор региона сделает заявление для журналистов после завершения встречи.















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