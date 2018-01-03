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Губернатор Кахети встречается с членами Совета старейшин в Панкиси
03.01.2018 18:00
В селе Дуиси Панскисского ущелья губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили встречается с членами Совета старейших и местными жителями в здании Общественного центра.
Главной темой встречи является спецоперация в Панкиси.
Встреча закрыта для СМИ. Предположительно, губернатор региона сделает заявление для журналистов после завершения встречи.
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