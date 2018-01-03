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Консилиум признал возможной перевозку раненого жителя Панкиси в зарубежную клинику


03.01.2018   20:49
Второй консилиум о состоянии 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье, признал приемлемой его транспортировку в заграничную клинику. Об этом в интервью Общественному телевидению Грузии сообщила адвокат семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили.

Мачаликашвили уже девятый день находится в коматозном состоянии в реанимации в тбилисской клинике имени Архангела Михаила. На приглашении зарубежных специалистов настаивает семья Темирлана Мачаликашвили, которого спецслужбы обвиняют в пособничестве террористам.

Вместе с тем главный врач клиники Заза Лурсманишвили заявляет, что в ходе консилиума были высказаны разные мнения. Для окончательного решения специалисты соберутся еще раз. По его словам, приглашенный из-за рубежа нейрохирург положительно оценил проведенную в Тбилиси операцию и лечение. Однако окончательное решение по транспортировке пациента должны принять реаниматологи.

На ситуацию отреагировал и министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко. Он заявил, что ведомство готово покрыть все необходимые расходы и помочь в перевозке Мачаликашвили в зарубежную клинику. Между тем сегодня, 3 января, в доме Мачаликашвили в Панкиси возобновили работу следователи прокуратуры и эксперты-криминалисты, сообщает телеканал «Имеди».






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