Традиционный всеобщий прием в связи с юбилеем патриарха Грузии отменен

04.01.2018 11:03 4 января Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II исполнится 85 лет.



Как сообщают в патриархии Грузии, торжественные мероприятия в связи с юбилеем грузинского патриарха не запланированы. В патриархии не будет сегодня и традиционного всеобщего приема, во время которого прихожане, духовные лица и представители общественности поздравляют Святейшего с юбилеем.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Владикавказе.



В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.



16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.



26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием.



В 1967 году епископ Илия II был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведён в митрополиты.

9 ноября 1977 года после кончины Католикоса-Патриарха Давида V по распоряжению Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели.

По информации патриархии, за время пребывания Илии II на патриаршем престоле количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая Патриарха, 47 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц. На сегодняшний день в Грузии около 2 тысяч действующих церквей и монастырей, до 3 тысяч духовных лиц и монахов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

