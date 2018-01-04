Внуки Рамаза Шенгелия мечтают стать классными футболистами

04.01.2018 12:01



Вдова футболиста госпожа Лия Бабунашвили-Шенгелия рассказала автору этих строк, что их сын Георгий, которому сейчас 39 лет, неплохо играл в футбол. "Георгий, как и Рамаз, начинал играть в "Торпедо" Кутаиси,потом пару лет играл в клубах Кипра, выступал за молодежную сборную Грузии, его хвалили тренеры, но из-за травм ему пришлось рано уйти из футбола",- сказала она. По ее словам, "у Рамаза Шенгелия пятеро внуков". "Двое внуков от сына Кахи, одному внуку по имени Рамаз 15 лет, он играл в футбол, но сейчас больше переключился на учебу, а вот младшему Тома Шенгелия 8 лет и он очень здорово для своего возраста играет в футбол, посмотрим, что будет дальше", - сообщила вдова.

Она отметила, что у ее дочери Наты трое детей - одна девочка и двое мальчиков.





"Дочь Ната замужем за известного футболиста Резо Гоциридзе (он играл в клубах Грузии, России, Израиля, в молодежной и национальной сборной Грузии - корр.), сейчас он является главным тренером юношеской футбольной команды "Сабуртало"Тбилиси, которая успешно выступала в юношеской Лиге Чемпионов Европы 2017-2018 гг",-сказала Лия. Она отметила, что "13-летний Датуна Гоциридзе (внук Рамаза-прим.) хорошо играет в соответствующей возрастной команде фк "Сабуртало", мы надеемся, что он станет классным футболистом",-сказала вдова Р.Шенгелия.



Успехи и признание Рамаза Шенгелия



Одним из близких друзей Рамаза был защитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1988 года и бронзовый призер Олимпиады 1980 Тенгиз Сулаквелидзе. В беседе с корр. ТАСС Сулаквелидзе рассказал о начале карьеры Шенгелия. "Рамаз в юношеском возрасте 4 года отлично отыграл в кутаисском "Торпедо"(первая лига чемпионата СССР), в начале 1977 года он, я и Тамаз Костава был приглашен тренером Нодаром Ахалкаци в тбилисское "Динамо" (высшая лига), которое переживало период своего расцвета. Мы удачно вписались в команду, а Рамаз блистал в "Динамо", в составе которой тогда выступали такие именитые мастера как Давид Кипиани, Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев, Манучар Мачаидзе и другие".



В 1978 году Рамаз был признан лучшим футболистом СССР и стал чемпионом Советского Союза, в 1981 г. - он второй раз был назван лучшим игроком СССР. В 1981 г. Рамаз был одним из самых лучших игроков тбилисского "Динамо", завоевавшего тогда Кубок обладателей кубков европейских стран. Рамаз пять лет играл за сборную СССР (1979-1983 гг), в том числе и на чемпионате мира 1982 года.



В мае 1982 года из футбола неожиданно ушел Давид Кипиани,а в декабре того года в автокатастрофе погиб полузащитник - хребет тбилисского "Динамо" Виталий Дараселия. Оставшись без двух сильнейших диспетчеров, "Динамо" Тб в 1983 году оказался в кризисе, но в 1986-87 гг. динамовцам удалось возродиться и в этом большую роль сыграл Рамаз. В 1988 г. он закончил играть за "Динамо", ему было 32 года. В 1989 г. он вместе с Сулаквелидзе один год поиграл в Швеции за "Хольмсунд", но Рамаз не захотел остаться там и вернулся в Грузию. В 1994-1996 годах был техническим директором сборной Грузии, позднее Рамаз играл в матчах ветеранов, в том числе в матче в Москве(2007), посвященном памяти двух великих комментаторов- Котэ Махарадзе(1926-2002) и Николая Озерова(1922-1997).



Кстати, Рамаз Шенгелия обладал блестящим чувством юмора. Он не раз говорил: "Давид Кипиани так подавал мне мяч, что мне оставалось просто забить гол". Естественно, Рамаз скромничал, поскольку Давид ювелирно и изящно давал пасы в "Динамо" и сборной СССР не только Рамазу, но и другим, но далеко не многие могли так умело им распоряжаться, как это делал Рамаз....





Материал подготовил Тенгиз Пачкория



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На фото: Рамаз Шенгелия и Тенгиз Пачкория (снято в 2011 году).





Имя выдающегося форварда тбилисского "Динамо" и сборной СССР, лучшего футболиста СССР 1978 и 1981 годов, победителя Кубка обладателей Кубков европейских стран 1981 года, участника Чемпионата мира 1982 года Рамаза Александровича Шенгелия (1957-2012 ) хорошо известно в футбольном мире. Он золотыми буквами вошло в историю футбола, он как ракета ворвался в спорт и покорил Европу, также неожиданно ушел из жизни-в июне 2012 года Рамаз скончался на даче в Тбилиси в возрасте 55 лет. Его помнят и ценят в Грузии и во многих странах. 1 января ему исполнилось бы 61 год:ветераны местного спорта, представители футбольной общественности побывали на могиле Рамаза в Тбилиси, в Сабурталинском Пантеоне выдающихся деятелей Грузии и почтили его память.Вдова футболиста госпожа Лия Бабунашвили-Шенгелия рассказала автору этих строк, что их сын Георгий, которому сейчас 39 лет, неплохо играл в футбол. "Георгий, как и Рамаз, начинал играть в "Торпедо" Кутаиси,потом пару лет играл в клубах Кипра, выступал за молодежную сборную Грузии, его хвалили тренеры, но из-за травм ему пришлось рано уйти из футбола",- сказала она. По ее словам, "у Рамаза Шенгелия пятеро внуков". "Двое внуков от сына Кахи, одному внуку по имени Рамаз 15 лет, он играл в футбол, но сейчас больше переключился на учебу, а вот младшему Тома Шенгелия 8 лет и он очень здорово для своего возраста играет в футбол, посмотрим, что будет дальше", - сообщила вдова.Она отметила, что у ее дочери Наты трое детей - одна девочка и двое мальчиков."Дочь Ната замужем за известного футболиста Резо Гоциридзе (он играл в клубах Грузии, России, Израиля, в молодежной и национальной сборной Грузии - корр.), сейчас он является главным тренером юношеской футбольной команды "Сабуртало"Тбилиси, которая успешно выступала в юношеской Лиге Чемпионов Европы 2017-2018 гг",-сказала Лия. Она отметила, что "13-летний Датуна Гоциридзе (внук Рамаза-прим.) хорошо играет в соответствующей возрастной команде фк "Сабуртало", мы надеемся, что он станет классным футболистом",-сказала вдова Р.Шенгелия.Одним из близких друзей Рамаза был защитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1988 года и бронзовый призер Олимпиады 1980 Тенгиз Сулаквелидзе. В беседе с корр. ТАСС Сулаквелидзе рассказал о начале карьеры Шенгелия. "Рамаз в юношеском возрасте 4 года отлично отыграл в кутаисском "Торпедо"(первая лига чемпионата СССР), в начале 1977 года он, я и Тамаз Костава был приглашен тренером Нодаром Ахалкаци в тбилисское "Динамо" (высшая лига), которое переживало период своего расцвета. Мы удачно вписались в команду, а Рамаз блистал в "Динамо", в составе которой тогда выступали такие именитые мастера как Давид Кипиани, Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев, Манучар Мачаидзе и другие".В 1978 году Рамаз был признан лучшим футболистом СССР и стал чемпионом Советского Союза, в 1981 г. - он второй раз был назван лучшим игроком СССР. В 1981 г. Рамаз был одним из самых лучших игроков тбилисского "Динамо", завоевавшего тогда Кубок обладателей кубков европейских стран. Рамаз пять лет играл за сборную СССР (1979-1983 гг), в том числе и на чемпионате мира 1982 года.В мае 1982 года из футбола неожиданно ушел Давид Кипиани,а в декабре того года в автокатастрофе погиб полузащитник - хребет тбилисского "Динамо" Виталий Дараселия. Оставшись без двух сильнейших диспетчеров, "Динамо" Тб в 1983 году оказался в кризисе, но в 1986-87 гг. динамовцам удалось возродиться и в этом большую роль сыграл Рамаз. В 1988 г. он закончил играть за "Динамо", ему было 32 года. В 1989 г. он вместе с Сулаквелидзе один год поиграл в Швеции за "Хольмсунд", но Рамаз не захотел остаться там и вернулся в Грузию. В 1994-1996 годах был техническим директором сборной Грузии, позднее Рамаз играл в матчах ветеранов, в том числе в матче в Москве(2007), посвященном памяти двух великих комментаторов- Котэ Махарадзе(1926-2002) и Николая Озерова(1922-1997).Кстати, Рамаз Шенгелия обладал блестящим чувством юмора. Он не раз говорил: "Давид Кипиани так подавал мне мяч, что мне оставалось просто забить гол". Естественно, Рамаз скромничал, поскольку Давид ювелирно и изящно давал пасы в "Динамо" и сборной СССР не только Рамазу, но и другим, но далеко не многие могли так умело им распоряжаться, как это делал Рамаз....Материал подготовил Тенгиз Пачкория---На фото: Рамаз Шенгелия и Тенгиз Пачкория (снято в 2011 году).











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