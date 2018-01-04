Суд в Грузии обвинил скандально известного телеведущего в сексуальных домоганиях

04.01.2018 12:04 Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении скандально известного телеведущего Шалвы Рамишвили, сообщает телеканал «Рустави 2».



Дело касается иска журналистки Татии Самхарадзе, которая обвинила Рамишвили в сексуальных домогательствах на рабочем месте.



Суд признал Рамишивли виновным на основании представленных истцом улик и обязал Рамишвили возместить моральный ущерб и выплатить сумму в размере двух тысяч лари (примерно 770 долларов).



«Сумма не имела для нас значения. Для нас было важным то, чтобы подтвердился сам факт. Это значит, что спустя два года справедливость восторжествовала в части сексуального притеснения, и мы выиграли суд. Это было прецедентным делом», — сказала Самхаразе.



Бывшая сотрудница телекомпании «Имеди» обратилась в суд в апреле 2016 года, заявляя, что Рамишвили, который являлся ведущим передачи, в которой она работала и ее непосредственным начальником, настаивал на интимной связи с ней в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Самхарадзе утверждала, что домогательства приняли систематический характер, в результате чего она была вынуждена уйти с работы.



Главной уликой в деле против Рамишвили стали текстовые сообщения Рамишвили, а также аудиозапись разговора, аутентичность которой сам Рамишвили ставил под сомнение. Подлинность записи доказало Национальное бюро судебной экспертизы имени Самхараули.



Сам Рамишвили продолжает отрицать факт притеснений сексуального характера. Ни он, ни его адвокат не присутствовали на последнем заседании суда. Не исключено, что телеведущий обжалует решение Тбилисского городского суда.



«Суд частично удовлетворил требование иска и обязал выплатить штраф в размере двух тысячи лари, но суд не давал юридической оценки действию, которую истцы назвали притеснением. Соответственно, все будет очень хорошо разъяснено в мотивационной части – почему меня обязали выплатить штраф, что произошло, и какое решение принял суд», — сказал Рамишвили.



Следует отметить, что Шалва Рамишвили известен широкой общественности по скандалу, который имел место при правлении Михеила Саакашвили. Тогда Рамишвили был обвинен в вымогательстве денег у депутата парламента Грузии, за что отсидел полагающийся ему срок в тюрьме.















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