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В патриархии Грузии проходит презентация двух изданий Библии
04.01.2018 13:34
В патриархии Грузии проходит презентация двух изданий Библии. В эти минуты, в патриархии, по приглашению Патриарха, находятся сотрудники Национального центра рукописей.
Сегодня пройдет презентация Мцхетской Библии и Библии, которую выпустил Национальный центр рукописей. В Патриархии ждут президента и премьер-министра.
Торжественные мероприятия в связи с 85-летним юбилеем Католикоса-Патриарха всея Грузии в патриархии Грузии, не запланированы.
В патриархии не будет сегодня и традиционного всеобщего приема, во время которого прихожане, духовные лица и представители общественности поздравляют Святейшего с юбилеем.
Решение об отмене мероприятий Патриарх принял в мае. Причиной он назвал существующее положение в мире и тяжелое социальное положение в Грузии.
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