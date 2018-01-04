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В патриархии Грузии проходит презентация двух изданий Библии


04.01.2018   13:34
В патриархии Грузии проходит презентация двух изданий Библии. В эти минуты, в патриархии, по приглашению Патриарха, находятся сотрудники Национального центра рукописей.

Сегодня пройдет презентация Мцхетской Библии и Библии, которую выпустил Национальный центр рукописей. В Патриархии ждут президента и премьер-министра.

Торжественные мероприятия в связи с 85-летним юбилеем Католикоса-Патриарха всея Грузии в патриархии Грузии, не запланированы.

В патриархии не будет сегодня и традиционного всеобщего приема, во время которого прихожане, духовные лица и представители общественности поздравляют Святейшего с юбилеем.

Решение об отмене мероприятий Патриарх принял в мае. Причиной он назвал существующее положение в мире и тяжелое социальное положение в Грузии.






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