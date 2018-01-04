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Грузинский художник попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday
04.01.2018 13:37
Проживающий в Америке грузинский художник Леван Сонгулашвили попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday.
Artistaday объединяет несколько тысяч деятелей искусства из разных уголков мира.
Леван Сонгулашвили родился в Тбилиси, однако уже много лет проживает в Нью-Йорке.
Он получил степень магистра в Академии художеств в Нью-Йорке и активно занимается искусством.
Леван Сонгулашвили является первым грузинским художником, чьи работы в прошлом году попали в постоянную коллекцию Бруклинского музея.
Молодой грузинских художник стал известен после того, как две его работы «Медуза» и «Монахиня» были проданы на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке.
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