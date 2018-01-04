Грузинский художник попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday

04.01.2018 13:37 Проживающий в Америке грузинский художник Леван Сонгулашвили попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday.



Artistaday объединяет несколько тысяч деятелей искусства из разных уголков мира.



Леван Сонгулашвили родился в Тбилиси, однако уже много лет проживает в Нью-Йорке.



Он получил степень магистра в Академии художеств в Нью-Йорке и активно занимается искусством.



Леван Сонгулашвили является первым грузинским художником, чьи работы в прошлом году попали в постоянную коллекцию Бруклинского музея.



Молодой грузинских художник стал известен после того, как две его работы «Медуза» и «Монахиня» были проданы на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке.















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