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Грузинский художник попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday


04.01.2018   13:37
Проживающий в Америке грузинский художник Леван Сонгулашвили попал на первое место рейтинга деятелей искусства Artistaday.

Artistaday объединяет несколько тысяч деятелей искусства из разных уголков мира.

Леван Сонгулашвили родился в Тбилиси, однако уже много лет проживает в Нью-Йорке.

Он получил степень магистра в Академии художеств в Нью-Йорке и активно занимается искусством.

Леван Сонгулашвили является первым грузинским художником, чьи работы в прошлом году попали в постоянную коллекцию Бруклинского музея.

Молодой грузинских художник стал известен после того, как две его работы «Медуза» и «Монахиня» были проданы на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке.






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