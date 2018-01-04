Запланировать визит в Центр технического инспектирования граждане смогут онлайн

04.01.2018 13:51



По информации минэкономики, зарегестрированный пользователь на данной веб – странице сможет выбрать подходящую ему дату для визита любой доступный Центр технического инспектирования.



После бронирования визита в центр, пользователь получит СМС – сообщение с подтверждением согласно номерным знакам автомобиля, о дате и времени визита для прохождения техосмотра, точный адрес центра и уникальный код заявки. (для смартфонов существует специальное приложение с GPS — навигатором)



В случае онлайн бронирования, автолюбителя обсулужат в центре инспектирования без очереди.



Планирование визита также возможно с помощью терминала быстрой оплаты.



В случае дополнительных вопросов по техническому инспектированию автомобиля с 3 января задействована горячая линия – 1484.



Кроме консультации, операторы горячей линии помогут автовладельцам в онлайн – бронировании визита в центр технического инспектирования.



Звонок на номер горячей линии бесплатный.



Запланировать визит для прохождения периодического технического инспектирования в центре техосмотра теперь возможно на веб – портале www.pti.ge По информации минэкономики, зарегестрированный пользователь на данной веб – странице сможет выбрать подходящую ему дату для визита любой доступный Центр технического инспектирования.После бронирования визита в центр, пользователь получит СМС – сообщение с подтверждением согласно номерным знакам автомобиля, о дате и времени визита для прохождения техосмотра, точный адрес центра и уникальный код заявки. (для смартфонов существует специальное приложение с GPS — навигатором)В случае онлайн бронирования, автолюбителя обсулужат в центре инспектирования без очереди.Планирование визита также возможно с помощью терминала быстрой оплаты.В случае дополнительных вопросов по техническому инспектированию автомобиля с 3 января задействована горячая линия – 1484.Кроме консультации, операторы горячей линии помогут автовладельцам в онлайн – бронировании визита в центр технического инспектирования.Звонок на номер горячей линии бесплатный.











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