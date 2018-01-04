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Запланировать визит в Центр технического инспектирования граждане смогут онлайн


04.01.2018   13:51
Запланировать визит для прохождения периодического технического инспектирования в центре техосмотра теперь возможно на веб – портале www.pti.ge.

По информации минэкономики, зарегестрированный пользователь на данной веб – странице сможет выбрать подходящую ему дату для визита любой доступный Центр технического инспектирования.

После бронирования визита в центр, пользователь получит СМС – сообщение с подтверждением согласно номерным знакам автомобиля, о дате и времени визита для прохождения техосмотра, точный адрес центра и уникальный код заявки. (для смартфонов существует специальное приложение с GPS — навигатором)

В случае онлайн бронирования, автолюбителя обсулужат в центре инспектирования без очереди.

Планирование визита также возможно с помощью терминала быстрой оплаты.

В случае дополнительных вопросов по техническому инспектированию автомобиля с 3 января задействована горячая линия – 1484.

Кроме консультации, операторы горячей линии помогут автовладельцам в онлайн – бронировании визита в центр технического инспектирования.

Звонок на номер горячей линии бесплатный.






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