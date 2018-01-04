В доме Темирлана Мачаликашвили была проведена следственная процедура

04.01.2018 14:07 Следственная группа прокуратуры провела следственную процедуру в доме Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье. Эксперты место происшествия осматривали в течение нескольких часов.



В Панкиси находилась сестра раненного молодого человека, которая специально вместе с экспертами приехала из Тбилиси. По информации Наты Мачаликашвили, специалисты собрали все доказательства.



По ее же словам, семья надеется, что случившееся будет объективно расследовано. В ином случае не исключается привлечение к делу независимого эксперта.



19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря и находится в клинике в тяжелейшем состоянии. Власти Грузии утверждают, что во время стрельбы у него была в руках граната, хотя семья и близкие заявляют, что в тот момент Мачаликашвили спал в своей постели и проснувшись от шума сразу же получил пулю.















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