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Католикосу-Патриарху Грузии исполнилось 85 лет


04.01.2018   14:09
Католикосу-Патриарху Всея Грузии, архиепископу Мцхета-Тбилиси и митрополиту Пицунды и Цхум-Абхазии Илие Второму сегодня исполнилось 85 лет.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил главу Грузинской Православной Церкви с днем рождения. Квирикашвили пожелал Его Святейшеству долголетия, здоровья и службы на благо народа и страны.

«Сегодня мы отмечаем 85-й юбилей нашего патриарха, Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго. С большой любовью и уважением хочу преклонится перед его бесценной и самоотверженной деятельностью, которую он посвятил нашей стране и нации в течение 40 лет. С его благословением и благодаря неустанному труду со дня интронизации по сей день было обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповедь — это призыв к милосердию, терпимости, любви близких и родины, стремление к честности и трудолюбию, образованию, что так необходимо нашей стране. Действительно, счастлив тот народ, у которого есть такой предводитель. Хочу пожелать его Святейшеству долгих лет жизни, здоровья и еще долгой службы на благо народа и страны», — пишет Квирикашвили на своей странице в соцсети.

Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме.

В 1952 году Илия Второй окончил среднюю школу № 22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 году и Московскую Духовную Академию в 1960 году. 16 апреля 1957 года, в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.

Илия Второй был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, с 1969 года — митрополит.

После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

В патриаршество Илии произошло масштабное возрождение православия в Грузии. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15-ти до 33-х. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, сейчас их около тысячи.

Были совершены прославления новых святых, открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси был возведен самый большой храм Грузии — Патриарший собор Самеба — Святой Троицы.






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