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В сервис – центр «Сокар Джорджия газ» в Гори ворвались участники акции


04.01.2018   17:32
Как заявили протестующие, они не согласны с начисленными им абонентскими начислениями и требуют разъяснений по высоким платежкам за природный газ от регионального менеджера сервисного центра компании.

Представитель компании отвергает обвинения и считает их безосновательными. Гига Григалашвили связывает возросший объем начислений с нерабочими днями и срок начислений за 35 календарных дней.

«Обвинения абсолютно безосновательные, эта акция управляется конкретными людьми. Претензии населения, якобы газ разбавляется воздухом, абсурдны. Даже синоптики признают, что по сравнению с ноябрем, в декабре температура была ниже на 4-5 градусов. К этому добавились праздничные дни и в связи с этим, показания со счетчиков были сняты за 35 календарных дней. Это и обсусловило более высокие абонентские начисления и искусственного вмешательства здесь никакого не было». – заявил менеджер горийского сервис – центра «Сокар Джорджия газ».








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