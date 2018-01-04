|
В сервис – центр «Сокар Джорджия газ» в Гори ворвались участники акции
04.01.2018 17:32
Как заявили протестующие, они не согласны с начисленными им абонентскими начислениями и требуют разъяснений по высоким платежкам за природный газ от регионального менеджера сервисного центра компании.
Представитель компании отвергает обвинения и считает их безосновательными. Гига Григалашвили связывает возросший объем начислений с нерабочими днями и срок начислений за 35 календарных дней.
«Обвинения абсолютно безосновательные, эта акция управляется конкретными людьми. Претензии населения, якобы газ разбавляется воздухом, абсурдны. Даже синоптики признают, что по сравнению с ноябрем, в декабре температура была ниже на 4-5 градусов. К этому добавились праздничные дни и в связи с этим, показания со счетчиков были сняты за 35 календарных дней. Это и обсусловило более высокие абонентские начисления и искусственного вмешательства здесь никакого не было». – заявил менеджер горийского сервис – центра «Сокар Джорджия газ».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна