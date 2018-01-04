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«Брайтон 4» Левана Когуашвили попал в список тех фильмов, выход которых ждут больше всего


04.01.2018   17:56
Американское киноиздание ioncinema.com и один из самых больших британских видео порталов авторского кино MUBI включил «Брайтон 4» Левана Когуашвили в список тех фильмов, выход которых ждут больше всего.

В центре сюжета драмы – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США и говорит отцу, что хорошо устроился и учится. А когда отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем непохожи на «американскую мечту». Сын работает грузчиком, бедствует, и живется ему нелегко.

Первая часть съемок картины «Брайтон 4» началась еще в феврале 2017 года и проходила в павильонах Общественного вещателя Грузии в Тбилиси. Остальная и основная часть съемочного процесса прохола в Нью-Йорке.






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