Союз старейшин Панкиси по-прежнему требует объективного расследования спецоперации СГБ

04.01.2018 18:01 Союз старейшин Панкиси в опубликованном 2 января обращении вновь потребовал от властей «оперативного и объективного расследования» случай ранения 18-летнего Темирлана Мачаликашвили во время спецоперации, проведенной Службой госбезопасности Грузии 26 декабря.



Члены Союза старейшин подтвердили, что Служба госбезопасности ознакомила их с «частью доказательств», но отметили, что «сложно оценить содержание представленных материалов и они должны стать предметом правового обсуждения». «Совет старейшин Панкиси осознает высокий общественный интерес к делу и призывает всех, воздерживаться от заявлений утвердительного характера относительно виновности обвиняемых», - говорится в обращении.



Старейшины также отметили, что Служба государственной безопасности нарушила презумпцию невиновности в отношении Темирлана Мачаликашвили «публично опубликованным заявлением». «Несмотря на высокий общественный интерес, до сих пор мы не получили вразумительного ответа на вопрос, насколько необходимо и пропорционально было произвести выстрел из огнестрельного оружия в Темирлана Мачаликашвили в его собственном жилом доме, в его же спальной комнате, после чего состояние его здоровья находится в крайне тяжелом положении», - говорится в заявлении Союза старейшин.



Старейшины призывают Прокуратуру, «оперативно и объективно расследовать» случай ранения Темирлана Мачаликашвили и сообщить информацию общественности «как можно, в кратчайшие сроки». «Кроме того, расследование по делу лиц, задержанных в результате спецоперации, должно пройти беспристрастно, по принципу равенства сторон», - говорится в обращении старейшин.



Старейшины также обратились к властям, «адекватно ответить на глубокое недовольство в общине и сделать все, с максимальным использованием внутренних и внешних ресурсов для того, чтобы спасти жизнь Темирлана Мачаликашвили», который до сих пор находится без сознания и на искусственном дыхании.



Это уже второе обращение, которое панкисские станейшины опубликовали в связи со спецоперацией 26 декабря. Первое заявление Союзом старейшин распространил на акции протеста в селе Дуиси неделю назад, которая последовала за спецоперацией СГБ и задержанием пяти жителей ущелья по обвинению в оказании помощи террористической группе Ахмеда Чатаева.



На фоне протеста местных жителей, с представителями Союза старейшин 29 декабря в Телави встретились губернатор региона Кахети Ираклий Кадагишвили и заместитель начальника СГБ Иосеб Гогашвили, которые предоставили старейшинам информацию о ходе расследования по делу Ахмеда Чатаева.



Познакомившись с материалами, представленными СГБ, один из старейшин Элизбар Маргошвили заявил: «Мы убедились. Как видно, это реальность, что они утверждают, что эти люди действовали с Чатаевым». По его словам, группа Чатаева планировала напасть на здание Посольства России в Тбилиси*.



Маргошвили затронул также тему виновности Темирлана Мачаликашвили и заявил, что «этот маленький мальчик, можно сказать, невинный человек, втянут в грязное дело Чатаевым и его организацией». Позже Маргошвили поменял эту позицию и сказанное им то, что Мачаликашвили был «втянут» в деятельность группы Чатаева назвал «сорвавшимся словом».



Служба национальной безопасности Грузии в ходе проведенной 21-22 ноября в Исанском районе Тбилиси антитеррористической операции уничтожила трех вооруженных подозреваемых, а одного задержала. 1 декабря СГБ подтвердила, что в числе ликвидированных лиц был член т.н. «Исламского государства» Ахмед Чатаев, который был включен в список террористов Соединенными Штатами и ООН. 26 декабря СГБ озвучила также личность ликвидированных вместе с Чатаевым лиц и заявила, что террористическая группа планировала нападение на дипломатические миссии в Турции и Грузии.



В результате спецоперации, проведенной в Тбилиси и селах Ахметского муниципалитета (Панкисское ущелье) 26 декабря, СГБ задержала пять граждан Грузии по обвинению в предоставлении услуг группе Ахмеда Чатаева, а также в обеспечении ресурсами и кровом. Четверым задержанным в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение. Во время спецоперации один из подозреваемых – Темирлан Мачаликашвили получил ранения в голову. По разъяснению СГБ, Мачаликашвили пытался оказать сопротивление правоохранителям и взорвать ручную гранату, в связи с чем сотрудникам СГБ пришлось использовать «пропорциональную силу». Члены семьи Мачаликашвили отрицают это и говорят, что правоохранители выстрелили в спящего подозреваемого.



* Платон Гунашвили, который также присутствовал на встрече, заявил телекомпании «Рустави-2», что видеоматериал был представлен без сопровождения голоса и разговора членов группы Чатаева не было слышно. По его словам, с планами подозреваемых, которые собирались напасть на российское посольство и на «Детский фестиваль», старейшин ознакомил заместитель начальника СГБ Иосеб Гогашвили. Под фестивалем, очевидно, подразумевался Детский конкурс песни Евровидения, который прошел в Тбилиси 26 ноября, спустя несколько дней после антитеррористической операции в Исани.



Civil Georgia











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