|
Католикос-Патриарха Всея Грузии Илия Второй не участвует в праздновании своего юбилея из-за бронхита
04.01.2018 18:05
Состояние здоровья Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второе удовлетворительное, однако врачи рекомендовали ему воздержаться от участия в масштабных мероприятиях, сообщила в эфире Первого канала ОВГ заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии Цисана Шартава.
Сегодня Илие Второму исполнилось 85 лет. Из-за проблем со здоровьем сам Патриарх не принимает участия в торжественном приеме и ужине, которые были организованны по случаю его юбилея.
По словам Шартава, у Илии Второго бронхит. Она уточнила, что госпитализация на данном этапе не требуется, поскольку все амбулаторные обследования были проведены на месте. Вместе с тем, во избежание осложнений, врачи попросили Патриарха отказаться от участия в празднованиях.
«Только из-за рекомендаций врачей, его участие в масштабных приемах отчасти было ограничено… Он простудился, у него бронхит, и сейчас он сохраняется для того, чтобы не было каких-либо дополнительных инфекций», — сказала Шартава.
Руководитель департамента здравоохранения Патриархии добавила, что врачи прилагают максимум усилий для того, чтобы Илия Второй пошел на поправку и смог принимать участие в торжественной литургии по случаю Рождества Христова.
Илия Второй (в мирской жизни Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) был избран Католикосом — Патриархом всея Грузии 23 декабря 1977 года в возрасте 44 лет. 25 декабря 1977 года в Мцхете состоялась его интронизация. Илия Второй пользуется большим авторитетом в Грузии и за рубежом.
В годы его патриаршества произошло масштабное возрождение православия в Грузии. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15-ти до 33-х. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, сейчас их около тысячи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна