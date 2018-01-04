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Гергетский храм в Грузии попал в список самых красивых церквей мира по версии The Telegraph


04.01.2018   18:34
Троицкая церковь в Гергети попала в список самых красивых храмов мира, составленный редакцией авторитетного британского издания The Telegraph. В рейтинге, в котором названы 23 церкви, Гергетский храм занимает шестую строчку.

«Гергетская церковь стоит на фоне зеленых склонов и заснеженных вершин Кавказких гор, у подножия Казбека. Возможно, именно поэтому она столь великолепна. У церкви, датируемой 14-м веком, также есть колокольня, которая часто используется путешественниками, как навигационный пункт. Чтобы добраться сюда треккеры преодолевают трехчасовой подъем в гору», - говорится в материале The Telegraph.

Троицкая церковь в Гергети расположена на высоте 2170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в деревне Гергети на берегу реки Чхери (приток Терека), прямо над поселком Степанцминда. Эта святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Сейчас до монастыря можно добраться только по грунтовой дороге - пешком или на транспорте высокой проходимости.

Соседями Гергетского храма по рейтингу стали Укрепленная церковь Вискри в Румынии (5-я строчка) и Часовня Королевского колледжа в Великобритании (7-я строчка). В топ-пятерку также попали церковь Лас-Лахас в Колумбии, Ставкирка в Боргунде (Согн-ог-Фьюране, Норвегия), Вифлеемская церковь в Иране и Нотр-Дам-дю-О (Роршах, Франция).






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