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Илия Второй: Если бы не ваша любовь, я бы не смог перенести эти трудности


04.01.2018   19:52
«Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении 40 лет», — об этом заявил Католикос – Патриарх всея Грузии Илия Второй на презентации новой редакции «Мцхетской библии» и полного академического издания «Старого завета».

«Приветствую вас от всего сердца. Сегодня историческая дата в истории церкви и нации и я хочу поприветствовать всех. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении этих 40 лет. Я не смог бы нести этот тяжкий груз без вашей помощи. Первое моё знакомство с институтом рукописей было во время моего студенчества, когда я заканчивал духовную академию в Москве. У меня была взята тема кандидатской по истории Иверийского монастыря и я приехал в Тбилиси. Чтобы встретиться с Илиёй Бугадзе, который руководил данным институтом и помогал мне в поиске материалов для моего научного труда. Я еще раз благодарю вас за любовь без которой я не смог бы преодолеть все трудности. Благослови вас Бог и всю Грузию», — отметил Патриарх.






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