Семья раненого в Панкисском ущелье Мачаликашвили не доверяет доказательствам СГБ

05.01.2018 13:37 Служба государственной безопасности публикует новые доказательства в связи со спецоперациями в Панкиси и Тбилиси, ликвидированными и задержанными лицами, обвиняемыми в связях с терроризмом. В ведомстве заявляют, что одним из доказательств в деле является видео материал, подтверждающий связь Ахмеда Чатаева и лиц, задержанных в Панкисском ущелье.



СГБ хочет доказать, что раненный в ходе спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили был связан с членами группы Чатаева. По информации следствия, Мачаликашвили интенсивно передвигался по улицам Тбилиси вместе с Шоаифом Борзиевым, задержанным по улице Бери Габриэл Салоси, и ликвидированным в ходе той же спецоперации Асланбегом Солтахмадовым, вместе с другими из ущелья руководил вводом группы Чатаева в Грузию, и устройством их жилья в Тбилиси.



Ведомство назвало подтверждением связи также изъятый в ходе обыска банковский счет Темирлана Мачаликашвили. Тем не менее, кадры, распространенные Службой государственной безопасности, ничего не доказывают для семьи 19-летнего Темирлана Мачаликашвили. Сестра раненного говорит, что Темирлан, и другие жители ущелья знали задержанного Шоаифа Борзиева под другим именем.



По утверждению Наты Мачаликашвили, отображенные в кадрах лица в течение ряда лет жили в Грузии, и часто приезжали в Панкиси. Семья раненного также утверждает, что никакого банковского счета на имя Темирлана Мачаликашвили не существовало.



У представителя чеченской диаспоры в Грузии есть вопросы к следствию. Мека Хангошвили призывает следствие к большей осторожности, и соблюдению презумпции невиновности.

















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