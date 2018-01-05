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С адвокатов задержанных в Панкисском ущелье взяли подписку о неразглашении


05.01.2018   16:06
С адвокатов лиц, задержанных в Панкиссском ущелье по обвинению в поддержке терроризма, взяли подписку о неразглашении. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых, Руслана Алдамова, Мариам Кублашвили.

Как отметила Кублашвили, подписку с адвокатов взяли в Службе государственной безопасности, где они находились некоторой время назад.

«Я подписала неразглашение, что существующие в деле доказательства, материалы и информация не будут переданы мной третьим лицам и не будут озвучены публично. Мы так же договорились о продлении срока следствия. Их интересовало, не была ли я против продления срока досудебного заседания, на что я сказала, что не против, потому что нам тоже нужно определенное время, чтобы получить доказательства», - сообщила Мариам Кублашвили.






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