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С адвокатов задержанных в Панкисском ущелье взяли подписку о неразглашении
05.01.2018 16:06
С адвокатов лиц, задержанных в Панкиссском ущелье по обвинению в поддержке терроризма, взяли подписку о неразглашении. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых, Руслана Алдамова, Мариам Кублашвили.
Как отметила Кублашвили, подписку с адвокатов взяли в Службе государственной безопасности, где они находились некоторой время назад.
«Я подписала неразглашение, что существующие в деле доказательства, материалы и информация не будут переданы мной третьим лицам и не будут озвучены публично. Мы так же договорились о продлении срока следствия. Их интересовало, не была ли я против продления срока досудебного заседания, на что я сказала, что не против, потому что нам тоже нужно определенное время, чтобы получить доказательства», - сообщила Мариам Кублашвили.
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