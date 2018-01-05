Патриарху провели обследование в клинике им. Тодуа

05.01.2018 16:15 Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илье II проведено профилактическое обследование в тбилисской клинике им. Тодуа. Как сообщают в партиархии, «ничего существенного и чрезвычайного не происходит».



В свою очередь, по информации личного врача патриарха Цисаны Шартава, сейчас патриарх чувствует себя хорошо.



«Это исследование должно было быть проведено через неделю, но поскольку патриарх был простужен и был эпизод бронхита, мы перенесли это плановое исследование. Все было сделано хорошо, результаты исследования очень хорошие. Патриарх чувствует себя хорошо. Мы уже покинули клинику Тодуа», - сказал личный врач патриарха Цисана Шартава.















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