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Патриарху провели обследование в клинике им. Тодуа
05.01.2018 16:15
Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илье II проведено профилактическое обследование в тбилисской клинике им. Тодуа. Как сообщают в партиархии, «ничего существенного и чрезвычайного не происходит».
В свою очередь, по информации личного врача патриарха Цисаны Шартава, сейчас патриарх чувствует себя хорошо.
«Это исследование должно было быть проведено через неделю, но поскольку патриарх был простужен и был эпизод бронхита, мы перенесли это плановое исследование. Все было сделано хорошо, результаты исследования очень хорошие. Патриарх чувствует себя хорошо. Мы уже покинули клинику Тодуа», - сказал личный врач патриарха Цисана Шартава.
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