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Немецкая клиника отказалась принять раненого в Панкиси Темирлана Мачаликашвили
05.01.2018 17:52
Одна из клиник Германии отказалась принять раненого в Панкиси Темирлана Мачаликашвили. Об этом журналистам сообщил врач клиники Михаила Архангела Заза Лурсманашвили.
По его словам, министерство здравоохранения Грузии получило ответ из немецкой клиники 2 часа назад. По информации врача, причиной названа перегруженность клиники.
«Примерно два часа назад в министерство здравоохранения пришел ответ из одной из клиник Германии. Они заявили, что из-за перегруженности клиники не могут принять пациента. Это известная мне причина. Точные цифры назвать не могу, но мы ожидаем ответ еще из нескольких клиник, в том числе, из Турции, оттуда информация пока не пришла. Министерство здравоохранения активно работает в направлении нескольких стран. У меня нет информации, каких именно стран», - сообщил Заза Лурсманашвили.
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