Тбилиси попал в список семи городов, которые вы должны посетить в текущем году - The Spaces

05.01.2018 19:43 Онлайн издание The Spaces, которое исследует новые пути жизни и работы в мире, публикует статью с заглавием "7 городов, которые следует посетить в текущем году".



В перечень городов попал и Тбилиси, причем, достаточно интересно. Глобальные тренды 2017 года автор статьи не характеризует положительно. Пишет, что в мире была неопределенность, и эта тенденция будет продолжаться и в 2018 году.



"От экономики до выборов, и от политики до недвижимости, в течение 12 месяцев была неопределенность. Очевидно, 2018 год тоже не будет спокойным и налаженным.



Поэтому еще более значимой для инвестиций будет правильная идентификация рынков. Многие из них становятся более безопасными, а некоторые из списка безопасности переместятся в список содержащих риск. Исходя из этого, есть семь городов, которые надо посетить в 2018 году"- пишет автор статьи.



Почему? Последних 18 месяцев в столице Грузии что-то произошло, из-за чего она получила титул "Лиссабон 2018".



"Места для обязательного посещения" можно посетить почти за одну ночь. Город все больше становится самым желанным хабом для любителей моды, искусства, и творчества.



Новый избранный мэр этого города, бывший футболист Кахи Каладзе. Бюджет будущего года (344 миллионов долларов) сфокусирован на инфраструктуру и транспорт.



Лучший: по Mercedes Benz фешен вик, техно-музыке, и вину.



Новое культурное событие: режиссер Твин Пикс и Маллхоланд - драйва, Дэвид Линч в ноябре гостил в Тбилиси. Его визит был приурочен к открытию университета кино в столице Грузии.



Наряду с Тбилиси, в статью попали:



Торонто: Звезда технического севера

Маскат: Метрополия Ближнего Востока

Данди: Вернувшийся в культуру сын

Париж: Красота Франции

Токио: Для искателей золота

Сан-Мигель-де-Альенде (штат Гуанахуато, Мексика): Приход капитана Мексики

















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