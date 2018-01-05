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Тбилиси попал в список семи городов, которые вы должны посетить в текущем году - The Spaces
05.01.2018 19:43
Онлайн издание The Spaces, которое исследует новые пути жизни и работы в мире, публикует статью с заглавием "7 городов, которые следует посетить в текущем году".
В перечень городов попал и Тбилиси, причем, достаточно интересно. Глобальные тренды 2017 года автор статьи не характеризует положительно. Пишет, что в мире была неопределенность, и эта тенденция будет продолжаться и в 2018 году.
"От экономики до выборов, и от политики до недвижимости, в течение 12 месяцев была неопределенность. Очевидно, 2018 год тоже не будет спокойным и налаженным.
Поэтому еще более значимой для инвестиций будет правильная идентификация рынков. Многие из них становятся более безопасными, а некоторые из списка безопасности переместятся в список содержащих риск. Исходя из этого, есть семь городов, которые надо посетить в 2018 году"- пишет автор статьи.
Почему? Последних 18 месяцев в столице Грузии что-то произошло, из-за чего она получила титул "Лиссабон 2018".
"Места для обязательного посещения" можно посетить почти за одну ночь. Город все больше становится самым желанным хабом для любителей моды, искусства, и творчества.
Новый избранный мэр этого города, бывший футболист Кахи Каладзе. Бюджет будущего года (344 миллионов долларов) сфокусирован на инфраструктуру и транспорт.
Лучший: по Mercedes Benz фешен вик, техно-музыке, и вину.
Новое культурное событие: режиссер Твин Пикс и Маллхоланд - драйва, Дэвид Линч в ноябре гостил в Тбилиси. Его визит был приурочен к открытию университета кино в столице Грузии.
Наряду с Тбилиси, в статью попали:
Торонто: Звезда технического севера
Маскат: Метрополия Ближнего Востока
Данди: Вернувшийся в культуру сын
Париж: Красота Франции
Токио: Для искателей золота
Сан-Мигель-де-Альенде (штат Гуанахуато, Мексика): Приход капитана Мексики
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