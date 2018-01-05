Одна из австрийских клиник готова принять раненого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили

05.01.2018 20:31 Одна из известных австрийских клиник выразила готовность принять раненого в Панкиси Темирлана Мачаликашвили. Об этом журналистам сообщил врач Заза Лурсманашвили.



По его словам, на этом этапе единственным препятствием является то, что в данный момент в клинике нет свободных мест. Однако, согласно переговорам, австрийская клиника в течение 24 часов должна предоставить информацию министерству здравоохранения. По словам врача, обо всем этом информирована и семья.



«По полученной нами информации, австрийская клиника, с которой министерство здравоохранения вело переговоры, заявила принципиальное согласие на прием пациента. Но единственным препятствием на этом этапе остается то обстоятельство, что на данный момент нет свободных мест, и они надеются, что, предположительно, через 24 часа, наверное, место появится и встанет вопрос о транспортировке пациента», - сообщил врач.



Что касается транспортировки, по словам врача, он не располагает информацией, берет ли на себя ответственность за это австрийская клиника.



По его же информации, ответ турецкой клиники по поводу приема Темирлана Мачаликашвили ожидают в течение завтрашнего дня.















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