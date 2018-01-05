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Руслан Алдамов опознал на фото одного из чеченцев, ликвидированных в ходе спецоперации


05.01.2018   20:36
Задержанный в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Руслан Алдамов отрицает деловые связи с Ахмедом Чатаевым и членами его группы, однако он опознал на одном из фото лицо чеченской национальности, которое было ликвидировано в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла, - об этом сообщила адвокат Руслана Алдамова - Мариам Кублашвили.

По информации адвоката, она показала своему подзащитному фото ликвидированных во время спецоперации соответственно, Руслан Алдамов отметил, что имел соприкосновение с одним из лиц.

«Я показала Руслану Алдамову представленные в ходе предварительного следствия фото лиц чеченской национальности, и Руслан Алдамов опознал одного из них. Однако он также отметил, что, несмотря на то, что где-то с ним встречался, не имел представления о его деятельности», - сообщила Мариам Кублашвили.
Адвокат не называет лицо, которое опознал Алдамов, однако говорит, что это не Ахмед Чатаев.






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