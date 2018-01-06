10 семьям, пострадавшим в результате пожара в гостинице «Леогранд», выплачена разовая компенсация

06.01.2018 13:04 10 семьям, пострадавшим в результате пожара в батумской гостинице «Леогранд», выплачена разовая компенсация, сообщает юрист гостиницы Каха Церетели.



По его информации, с семьями уже оформлены письменные соглашения о возмещении материального ущерба, однако адвокат не уточнил суммы, выданные в качестве компенсации.



«…Речь идет как об одноразовой компенсации, так и выдаче помощи детям погибших до достижения ими совершеннолетия, а также, в случае их поступления в высшие учебные заведения, оплате учебы», - сообщил Каха Церетели. По его словам, эти семьи – граждане Грузии.



По распространившейся информации, каждая семья, пострадавшая в результате пожара в гостинице «Леогранд» получила в качестве компенсации 50 тысяч лари.



Что касается еще одной пострадавшей семьи, член которой не является гражданином Грузии, по информации адвоката, переговоры с ней практически завершены.



Пожар в батумской гостинице «Леогранд» произошел 24 ноября 207 года.



В результате пожара погибли 11 человек, 10 из них – граждане Грузии и 1 гражданин Ирана. Госпитализирован был 21 человек.



Следствие в связи с произошедшим ведется по 3 части статьи 243 УК Грузии.















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