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В состоянии Темирлана Мачаликашвили проявилась небольшая положительная динамика - врач
06.01.2018 17:09
В состоянии Темирлана Мачаликашвили, раненого в результате спецоперации, проведенной в Панкисском ущелье, появилась небольшая положительная динамика, - заявляет менеджер многопрофильной клиники им. Архангела Михаила, профессор Заза Лурсманашвили.
По его словам, несмотря на положительную динамику, состояние Мачаликашвили по-прежнему остается крайне тяжелым.
«Состояние практически не меняется, оно по-прежнему крайне тяжелое, однако по сегодняшним показателям, проявилась небольшая положительная динамика и это всех нас очень радует», - сообщил Заза Лурсманашвили.
19-летний Темирлана Мачаликашвили был ранен в область головы 26 декабря в ходе спецоперации в Панкисском ущелье.
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