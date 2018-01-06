В состоянии Темирлана Мачаликашвили проявилась небольшая положительная динамика - врач

06.01.2018 17:09 В состоянии Темирлана Мачаликашвили, раненого в результате спецоперации, проведенной в Панкисском ущелье, появилась небольшая положительная динамика, - заявляет менеджер многопрофильной клиники им. Архангела Михаила, профессор Заза Лурсманашвили.



По его словам, несмотря на положительную динамику, состояние Мачаликашвили по-прежнему остается крайне тяжелым.



«Состояние практически не меняется, оно по-прежнему крайне тяжелое, однако по сегодняшним показателям, проявилась небольшая положительная динамика и это всех нас очень радует», - сообщил Заза Лурсманашвили.



19-летний Темирлана Мачаликашвили был ранен в область головы 26 декабря в ходе спецоперации в Панкисском ущелье.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

