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Патриарх напомнил прихожанам зажечь свечу в окне в Рождественскую ночь


06.01.2018   18:30
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II напоминает прихожанам о том, чтобы они не забыли зажечь свечу в окне в Рождественскую ночь.

По заявлению Патриархии, верующие должны зажечь свечу на окне в полночь, таким образом, символически приглашая в свои дома Богородицу и праведника Иосифа.

Православный мир 7 января празднует Рождество Спасителя. По библейским преданиям, в этот день в Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Он родился в пещере, и был положен в ясли, куда кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом.

Затем с дарами Царю Мира пришли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, путь им указала чудесная звезда. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну.






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